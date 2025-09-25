ua en ru
Разворот на валютном рынке: в Украину снова ввозят больше долларов, чем евро

Украина, Четверг 25 сентября 2025 14:53
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке снова изменилась. В августе 2025 года в Украину ввезли наличных долларов больше, чем евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в августе 2025 года, составил 636 млн долларов.

Банки ввезли в Украину наличных долларов на 420 млн долларов и наличных евро на 213 млн долларов (в эквиваленте).
Ситуация отличается от июля, когда банки впервые ввезли больше наличных евро, чем долларов. НБУ публикует данные с января 2012 года

При этом в августе банки вывезли наличной валюты на 255 млн долларов. Среди них доллары - на 244 млн долларов, евро - на 11 млн долларов.
Интерес к евро

Начиная с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше наличных евро. Это связано с ростом курса евро и сообщениями о потере доверия к доллару из-за действий американского президента.

По данным НБУ, чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.

Доля долларов в валютном объеме постоянно снижалась с начала года. Однако в августе украинцы вернулись к скупке долларов.

В НБУ убеждены, что доминирующей роли доллара в мире ничего не угрожает.

