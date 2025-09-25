Разворот на валютном рынке: в Украину снова ввозят больше долларов, чем евро

Ситуация на валютном рынке снова изменилась. В августе 2025 года в Украину ввезли наличных долларов больше, чем евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в августе 2025 года, составил 636 млн долларов. Банки ввезли в Украину наличных долларов на 420 млн долларов и наличных евро на 213 млн долларов (в эквиваленте).

Ситуация отличается от июля, когда банки впервые ввезли больше наличных евро, чем долларов. НБУ публикует данные с января 2012 года При этом в августе банки вывезли наличной валюты на 255 млн долларов. Среди них доллары - на 244 млн долларов, евро - на 11 млн долларов.

