Украинцы вернулись к скупке долларов, евро теряет привлекательность

Начиная с апреля 2025 года ситуация на валютном рынке Украины изменилась и основной валютой для новых сбережений стал евро. Однако в августе доллар начал возвращать позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, украинцы за месяц купили на наличном рынке валюты 1,920 млрд долларов (в эквиваленте) и продали 1,561 млрд долларов. Таким образом, украинцы купили на 359 млн долларов больше, чем продали. Чистая покупка долларов в августе выросла с 17 до 169 млн долларов, тогда как покупка евро упала с 312 до 193 млн в долларовом эквиваленте. До этого в течение четырех месяцев доля доллара сокращалась, а доля евро росла.

