ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцы вернулись к скупке долларов, евро теряет привлекательность

Украина, Пятница 05 сентября 2025 14:38
UA EN RU
Украинцы вернулись к скупке долларов, евро теряет привлекательность Фото: доллар становится все более привлекательным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начиная с апреля 2025 года ситуация на валютном рынке Украины изменилась и основной валютой для новых сбережений стал евро. Однако в августе доллар начал возвращать позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, украинцы за месяц купили на наличном рынке валюты 1,920 млрд долларов (в эквиваленте) и продали 1,561 млрд долларов. Таким образом, украинцы купили на 359 млн долларов больше, чем продали.

Чистая покупка долларов в августе выросла с 17 до 169 млн долларов, тогда как покупка евро упала с 312 до 193 млн в долларовом эквиваленте.

До этого в течение четырех месяцев доля доллара сокращалась, а доля евро росла.
Украинцы вернулись к скупке долларов, евро теряет привлекательность

Курс евро

Напомним, за первое полугодие 2025 года индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение президентом США Дональдом Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.

Американская валюта упала до самого низкого уровня за последние три года по отношению к евро.

С начала года курс евро к доллару вырос на 13%. В Украине в июле курс евро приблизился к уровню 50 гривен, в то время как курс доллара относительно стабилен ниже уровня 42 гривны.

Как отметили в НБУ, такие изменения сказались на инвестиционных решениях населения.

Национальный банк Украины пока сохраняет доллар США как главную курсообразующую валюту, но изучает переход на евро. Сейчас четкого плана менять базовую валюту нет, и пока главной остается доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России