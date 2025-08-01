Украинцы потеряли интерес к сбережению наличных долларов

Недоверие украинцев к американской валюте привело к смене приоритетов. Евро стал основной валютой для новых сбережений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2025 года).

Гривна укрепилась на фоне ослабления доллара

Как отмечается в обзоре, во II квартале 2025 года обменный курс гривны к доллару колебался в относительно узком диапазоне и укрепился на 0,6% квартал к кварталу. В то же время доллар как курсообразующая валюта для Украины ослаб к евро и валютам стран - основных торговых партнеров.



Это обусловило ослабление гривны к евро на 7,2% кв/кв. Такие изменения сказались и на инвестиционных решениях населения - спрос на наличный доллар существенно сократился.

Спрос на наличную валюту резко упал

По данным НБУ, чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.

В результате спред между наличным курсом продажи доллара и официальным обменным курсом иногда становился даже отрицательным, а в целом оставался на нулевом уровне. Предложение наличной валюты дополнительно поддерживали сезонные факторы, а также снятие части валютных ограничений для бизнеса. Поэтому часть "теневого" спроса на наличную валюту могла перейти в официальный безналичный сегмент.

Во II квартале 2025 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился до 0,8 млрд долларов, по сравнению с 2,8 млрд в I квартале. Фиксировались наименьшие ежемесячные объемы спроса с октября 2023 года - в среднем 0,3 млрд долларов.

НБУ сокращает интервенции на валютном рынке

Во II квартале интервенции НБУ на межбанке уменьшились до 8,1 млрд долларов (с 9,4 млрд в I квартале). Доля сделок без участия НБУ на межбанке выросла до 54%, что свидетельствует о стабилизации рынка.

Вместе с ростом международной финансовой помощи это способствовало укреплению резервов. На конец июня международные резервы составляли 45,1 млрд долларов - на 16% выше минимально достаточного уровня по методологии МВФ.



В перспективе спрос на валюту будет снижаться

Спрос на наличную валюту достиг пика в 2024 году из-за высоких рисков и ограничений на движение капитала. Национальный банк ожидает постепенное снижение спроса до 5 млрд долларов в 2027 году благодаря лучшим девальвационным ожиданиям и более привлекательным гривневым инструментам.



Впрочем, в 2025-2026 годах спрос на валюту будет оставаться высоким. Основные причины - большие государственные расходы на оборону, импорт товаров и недостаточное предложение валюты со стороны частного сектора.