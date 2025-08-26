ua en ru
Банки впервые ввезли в Украину больше наличных евро чем долларов

Украина, Вторник 26 августа 2025 09:04
UA EN RU
Банки впервые ввезли в Украину больше наличных евро чем долларов Фото: в Украину ввезли больше евро чем долларов (reepik.com)
Автор: Александр Белоус

Украинцы с апреля утратили интерес к пополнению своих валютных резервов за счет долларов. Основной валютой для сбережений становится евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил 732 млн долларов.

Банки ввезли в Украину наличных долларов на 332 млн долларов и наличных евро на 395 млн долларов (в эквиваленте).
Банки впервые ввезли в Украину больше наличных евро чем долларов

НБУ публикует данные с января 2012 года. За этот период впервые объем наличных евро превысил объем долларов.

При этом банки вывезли наличной валюты на 299 млн долларов. Среди них доллары - на 285 млн долларов, евро - на 14 млн долларов.
Банки впервые ввезли в Украину больше наличных евро чем долларов

Интерес к евро

Начиная с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше наличных евро. Это связано с ростом курса евро и сообщениями о потере доверия к доллару из-за действий американского правительства.

По данным НБУ, чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.

Доля долларов в валютном объеме постоянно снижается с начала года. В июле тенденция усилилась: чистая покупка долларов составила 17 млн долларов, тогда как евро - 312 млн в долларовом эквиваленте.

В то же время в НБУ убеждены, что доминирующей роли доллара в мире ничего не угрожает.

Национальный банк Украины Курс евро Курс доллара
