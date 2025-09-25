Розворот на валютному ринку: в Україну знову ввозять більше доларів, ніж євро

Ситуація на валютному ринку знову змінилася. У серпні 2025 року в Україну ввезли готівкових доларів більше, ніж євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в серпні 2025 року, становив 636 млн доларів. Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 420 млн доларів і готівкових євро на 213 млн доларів (в еквіваленті).

Ситуація відрізняється від липня, коли банки вперше ввезли більше готівкових євро, ніж доларів. НБУ публікує дані з січня 2012 року При цьому в серпні банки вивезли готівкової валюти на 255 млн доларів. Серед них долари - на 244 млн доларів, євро - на 11 млн доларів.

