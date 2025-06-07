РФ может выпускать по 1000 дронов за ночь? Что об этом говорят Воздушные силы

Россия увеличивает количество дронов, которые выпускает по украинским городам за одну ночь. Украине нужно усилить меры для борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Ранее в сети и некоторые военные эксперты предполагали, что РФ готовится значительно усилить атаки на Украину и якобы за один раз будет выпускать по тысяче дронов.

"Действительно, были разные заявления, будут ли это "Шахеды", или будут вместе с дронами-имитаторами. Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - прокомментировал эту информацию Игнат.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, наблюдается тенденция к увеличению производства дронов в России. Но Игнат отметил, что враг также увеличивает применение дронов-имитаторов, поскольку наращивание производства ударных беспилотников - это дорогостоящий процесс.

"Поэтому враг увеличивает также количественно и именно благодаря дронам-имитаторам, которые тоже представляют определенную опасность, но все-таки это не "Шахеды". И говорить о цифрах в тысячу можно, конечно, но пока мы имеем то, что я сказал по этим датам (предыдущие массированные атаки, - ред.). Враг до 500 (беспилотников за ночь, - ред.) уже применяет", - заявил он.

Игнат добавил, что Украина должна делать все, чтобы противодействовать российским дронам. Речь идет о системах РЭБ, средствах ПВО малого радиуса действия и дроновой ПВО.