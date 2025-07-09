Новый рекорд: Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет
В ночь на 9 июля российские террористы применили против Украины 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела россияне запустили:
- 728 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов с направлений российских городов Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово;
- семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской области и Курской области;
- шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.
Основными направлениями удара был город Луцк.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30, согласно предварительным данным, противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 718 средств воздушного нападения россиян, среди которых:
- 303 были сбиты огневыми средствами (296 дронов и семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К");
- 415 - локационно потеряны (415 дронов);
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а падение сбитых - на 14 локациях.
Обстрел Украины в ночь на 9 июля
Этой ночью российские террористы прибегли к массированному обстрелу Украины дронами и ракетами. Во время атаки взрывы раздавались в Киеве, а также ряде других городов. Впрочем, ключевой целью для врага стала западная часть Украины.
Луцк, в свою очередь, пережил сегодня наиболее массированную атаку дронов и ракет. В результате обстрела в городе возникли пожары.
Также под ударом была Киевская область. Одной из целей врага стал район Броваров.
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