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Новый рекорд: Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет

Среда 09 июля 2025 09:08
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Новый рекорд: Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет Иллюстративное фото: Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет (Oxana Chorna/Global Images Ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 9 июля российские террористы применили против Украины 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела россияне запустили:

  • 728 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов с направлений российских городов Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово;
  • семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской области и Курской области;
  • шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

Основными направлениями удара был город Луцк.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, согласно предварительным данным, противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 718 средств воздушного нападения россиян, среди которых:

  • 303 были сбиты огневыми средствами (296 дронов и семь крылатых ракет Х-101/"Искандер-К");
  • 415 - локационно потеряны (415 дронов);

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а падение сбитых - на 14 локациях.

Обстрел Украины в ночь на 9 июля

Этой ночью российские террористы прибегли к массированному обстрелу Украины дронами и ракетами. Во время атаки взрывы раздавались в Киеве, а также ряде других городов. Впрочем, ключевой целью для врага стала западная часть Украины.

Луцк, в свою очередь, пережил сегодня наиболее массированную атаку дронов и ракет. В результате обстрела в городе возникли пожары.

Также под ударом была Киевская область. Одной из целей врага стал район Броваров.

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