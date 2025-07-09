Новый рекорд: Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет

В ночь на 9 июля российские террористы применили против Украины 741 средство воздушного нападения, среди которых 728 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а падение сбитых - на 14 локациях.

По состоянию на 08:30, согласно предварительным данным, противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 718 средств воздушного нападения россиян, среди которых:

Обстрел Украины в ночь на 9 июля

Этой ночью российские террористы прибегли к массированному обстрелу Украины дронами и ракетами. Во время атаки взрывы раздавались в Киеве, а также ряде других городов. Впрочем, ключевой целью для врага стала западная часть Украины.

Луцк, в свою очередь, пережил сегодня наиболее массированную атаку дронов и ракет. В результате обстрела в городе возникли пожары.

Также под ударом была Киевская область. Одной из целей врага стал район Броваров.

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