Будет тысяча "Шахедов" в сутки: "Мадяр" дал неутешительный прогноз по атакам РФ
Российские оккупанты в будущем смогут запускать по тысяче "Шахедов" в сутки. Такая информация основана на разведданных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.
"Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но всюду достижимого "Шахеда", все варианты усовершенствования которого мы оперативно не предвидим. Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных", - рассказал "Мадяр".
Он уточнил, что для противодействия таким атакам необходимо будет проводить релокацию производств дронов в Украине.
Рекорд по пускам "Шахедов"
Напомним, российские оккупанты в ночь на 4 июля запустили рекордное количество дронов-камикадзе "Шахед".
Как рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, всего в воздушном пространстве Украины ночью было зафиксировано более 330 "Шахедов". Помимо этого россияне использовали и дроны-имитаторы.
При этом 27 июня издание Le Monde написало, что россияне увеличили мощности по производству "Шахедов". При этом к сборке дронов уже даже привлекают африканок.
В свою очередь Украина активизировала производство дронов-перехватчиков, чтобы сбивать "Шахеды".
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