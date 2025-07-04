Будет тысяча "Шахедов" в сутки: "Мадяр" дал неутешительный прогноз по атакам РФ

Российские оккупанты в будущем смогут запускать по тысяче "Шахедов" в сутки. Такая информация основана на разведданных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.

"Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но всюду достижимого "Шахеда", все варианты усовершенствования которого мы оперативно не предвидим. Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных", - рассказал "Мадяр". Он уточнил, что для противодействия таким атакам необходимо будет проводить релокацию производств дронов в Украине.