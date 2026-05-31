Зеленский раскрыл истинную цель ослабления санкций США против России

20:37 31.05.2026 Вс
2 мин
Попытки смягчить ограничения против России имеют скрытую угрозу
aimg Сергей Козачук
Зеленский раскрыл истинную цель ослабления санкций США против России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Ослабление или отмена международных санкций против России является ошибочным подходом к выстраиванию диалога. Это только поможет оборонной промышленности агрессора и его армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Последствия ослабления ограничений

Глава государства подчеркнул, что любые шаги по отмене ограничений против РФ на самом деле означают прямую поддержку оккупационных войск через помощь российскому военно-промышленному комплексу.

К тому же, ослабление санкций не продемонстрировало никаких положительных результатов для глобального рынка.

"После ослабления некоторых санкций мы не увидели никаких сюрпризов, таких как снижение мировых цен на нефть, газ или дизель. Ведь доля российской нефти составляет лишь 5% мировых поставок. Как это могло бы что-то изменить?", - отметил президент.

Почему уступки Кремлю являются ошибкой

По мнению Зеленского, попытки смягчить санкционное давление являются попыткой выстроить диалог с Москвой, однако такой подход является абсолютно неправильным. Российское руководство не способно воспринимать дипломатические аргументы конструктивно.

"Они не понимают слов или эмпатии и воспринимают это как признак слабости. Мы должны быть сильными и вводить против них больше санкций", - подчеркнул украинский лидер.

Другие заявления Зеленского

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для прекращения регулярных обстрелов украинских городов необходима консолидация международного сообщества и продолжение жесткого давления на Россию.

По его словам, мировые лидеры должны активизировать экономические ограничения и дальнобойные санкции.

Кроме того, глава государства заявлял, что Силы обороны пытаются сбивать российские дроны, которые летят в сторону Польши и Балтии. Таким образом Кремль не только атакует Украину, но и тестирует противовоздушную оборону стран НАТО и проверяет реакцию Альянса на провокации.

