Зеленский раскрыл истинную цель ослабления санкций США против России

Ослабление или отмена международных санкций против России является ошибочным подходом к выстраиванию диалога. Это только поможет оборонной промышленности агрессора и его армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал .

Последствия ослабления ограничений

Глава государства подчеркнул, что любые шаги по отмене ограничений против РФ на самом деле означают прямую поддержку оккупационных войск через помощь российскому военно-промышленному комплексу.

К тому же, ослабление санкций не продемонстрировало никаких положительных результатов для глобального рынка.

"После ослабления некоторых санкций мы не увидели никаких сюрпризов, таких как снижение мировых цен на нефть, газ или дизель. Ведь доля российской нефти составляет лишь 5% мировых поставок. Как это могло бы что-то изменить?", - отметил президент.

Почему уступки Кремлю являются ошибкой

По мнению Зеленского, попытки смягчить санкционное давление являются попыткой выстроить диалог с Москвой, однако такой подход является абсолютно неправильным. Российское руководство не способно воспринимать дипломатические аргументы конструктивно.

"Они не понимают слов или эмпатии и воспринимают это как признак слабости. Мы должны быть сильными и вводить против них больше санкций", - подчеркнул украинский лидер.