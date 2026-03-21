Разведка РФ планировала инсценировать покушение на Орбана перед выборами, - WP

Детали планирования покушения

В прошлом месяце подразделение Службы внешней разведки РФ обеспокоилось резким падением рейтинга Орбана. По данным издания, во внутреннем отчете оперативники изложили стратегию, которая должна "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании".

Суть замысла - организовать показательное "нападение" на венгерского премьера.

"Такой инцидент сместит восприятие кампании с рациональной сферы социально-экономических вопросов на эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность и стабильность и защита политической системы", - говорится в документе.

Никаких реальных нападений на Орбана не было. Представитель премьера Золтан Ковач на запрос журналистов не отреагировал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал сообщение "дезинформацией".

Что происходит в Венгрии перед выборами

В последние недели команда Орбана и партия "Фидес" активно переводят внимание избирателей с экономических проблем на внешние угрозы. В частности, прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" - Будапешт обвиняет в этом Украину.

Также Орбан сообщал о якобы угрозах со стороны Киева в свой адрес.