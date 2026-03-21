Розвідка РФ планувала інсценувати замах на Орбана перед виборами, - WP

Деталі планування замаху

Минулого місяця підрозділ Служби зовнішньої розвідки РФ занепокоївся різким падінням рейтингу Орбана. За даними видання, у внутрішньому звіті оперативники виклали стратегію, яка має "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії".

Суть задуму - організувати показний "напад" на угорського прем'єра.

"Такий інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну, де ключовими темами стануть державна безпека та стабільність і захист політичної системи", - йдеться у документі.

Жодних реальних нападів на Орбана не було. Речник прем'єра Золтан Ковач на запит журналістів не відреагував.

Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков назвав повідомлення "дезінформацією".

Що відбувається в Угорщині перед виборами

Останніми тижнями команда Орбана й партія "Фідес" активно переводять увагу виборців з економічних проблем на зовнішні загрози. Зокрема, припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" - Будапешт звинувачує в цьому Україну.

Також Орбан повідомляв про нібито погрози з боку Києва на свою адресу.