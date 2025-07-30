Розвідка отримала важливі докази викрадення росіянами українських дітей

Кіберфахівці ГУР здобули докази масового викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Хакери отримали доступ до серверів так званого "уряду" Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони.

На серверах окупаційної влади Криму зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Фахівці ГУР отримали доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з числа громадян РФ, адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей.

"Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів РФ - викрадення українських дітей - уже передані до правоохоронних органів", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Отримані докази будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень. Як зазначає Юсов, здобута інформація дозволить знайти та повернути в Україну викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину.

Фото: ГУР отримало докази масового викрадення українських дітей (t.me/DIUkraine)