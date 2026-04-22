Разведка Нидерландов оценила, когда РФ может пойти на конфликт с НАТО

Россия может подготовиться к потенциальному столкновению с НАТО примерно через год после завершения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ежегодный отчет разведки Нидерландов.

В документе отмечается, что пока идет война в Украине, полномасштабный конфликт с Альянсом маловероятен. В то же время Москва уже готовится к возможному противостоянию, в частности рассматривая сценарии ограниченных территориальных действий с целью политической дестабилизации НАТО.

Аналитики отмечают, что война против Украины имеет для Кремля экзистенциальное значение, ведь касается не только территорий, но и роли России в мировом порядке и сохранения нынешнего политического режима.

Несмотря на значительные потери, Россия продолжает восстанавливать и расширять свои вооруженные силы. Основное внимание уделяется набору личного состава, производству вооружения и накоплению боеприпасов. Особенно активно развиваются системы противовоздушной обороны, дальнобойное оружие и беспилотные технологии.

В отчете также отмечается, что боевой опыт, полученный в войне против Украины, повышает эффективность российской армии.

Кроме того, Россия активизировала гибридные методы воздействия в Европе, в частности диверсии, шпионаж и информационные операции. После временного спада в 2024 году интенсивность таких действий снова растет.

Аналитики считают, что в условиях ослабления системы контроля над вооружениями и развития новых технологий риски безопасности для Европы продолжают усиливаться.

Европа готовится к новым угрозам со стороны России

Напомним, страны Балтии и Северной Европы все чаще фиксируют признаки возможных провокаций со стороны России.

В частности, Москва пыталась тестировать реакцию НАТО через сценарии вроде так называемой "Нарвской республики" в Эстонии, прикрываясь защитой "русскоязычного населения".

На этом фоне Россия продолжает риторику давления на страны региона. В частности, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу угрожал Финляндии и странам Балтии, ссылаясь на "право на самооборону" из-за полетов дронов.

В то же время Эстония готовится к возможным провокациям и уже увеличивает оборонные расходы сверх уровня, рекомендованного НАТО.