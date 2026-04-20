Польша активно готовится отражать агрессию РФ: где ожидается наибольшая угроза

Польша в подготовке к возможному военному конфликту в Европе активно использует опыт войны в Украине, но не отказывается от классических оборонных доктрин.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию ".

Доктор наук в области безопасности, аналитик, журналист Польского агентства прессы (PAP) Дариуш Матерняк подчеркнул, что на уровне власти, за исключением пророссийских правых сил, существует широкое понимание необходимости модернизации армии и увеличения ее численности.

"Ведущие партии в целом поддерживают эти действия. Однако методы часто становятся предметом острых споров между правительством и оппозицией. Среди населения же большинство осознает российскую угрозу, однако ее восприятие различается", - отметил Матерняк.

По его словам, например, распечатка пособия по безопасности, недавно доставленная в каждый дом, была воспринята достаточно положительно, но некоторые получатели также считали ее совершенно лишней.

Польша использует опыт Украины

Польша активно учитывает украинский опыт современной войны. Армия значительно увеличила количество учений по использованию беспилотников.

В конце января был подписан контракт на строительство комплексной системы противодействия дронам SAN ("Сян"). Она будет включать артиллерию, ракетные комплексы, дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы.

В то же время Варшава не отказывается и от традиционных доктрин. Механизированные части продолжают готовиться к боевым действиям с использованием танков. Однако акцент делают на проектах, связанных с дронами. К примеру, Польша закупает системы борьбы с беспилотниками для бронетехники.

"Хотя РФ проводит в Украине операции с использованием беспилотников, она все еще восстанавливает свои бронетанковые войска. Это свидетельствует о том, что Москва не отказалась от традиционных методов ведения бронетанково-механизированной войны, к чему надо быть готовым", - подчеркнул эксперт.

Главные угрозы для Польши со стороны РФ

Главные сценарии, которые рассматривает Польша, - это атака России на Сувалкский коридор для отрезания Балтийских стран от остальной части НАТО, а также гибридные операции с дронами и саботажем инфраструктуры.

Политическое противостояние

На подготовку Польши к обороне в определенной степени влияет политическое противостояние между президентом Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском.

Ярким примером стали дебаты вокруг европейской программы SAFE - механизма ЕС, который предусматривает предоставление до 150 млрд евро льготных кредитов странам-членам для совместных закупок вооружения и усиления европейской оборонной промышленности.

"Если такие конфликты будут продолжаться, это в конечном итоге может негативно повлиять на польскую оборонную политику и, наконец, на готовность армии к оборонительным операциям", - резюмировал Матерняк.