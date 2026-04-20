Эстония уже тратит на армию рекордные деньги из-за угрозы со стороны РФ, - Минобороны

Эстония готовится к возможным провокациям и военным действиям со стороны России - и уже тратит на это больше, чем требует НАТО.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию ".

Сдерживание как приоритет

По словам советника по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийзы Тагель, главная задача страны - обеспечить такое сдерживание, которое сделает военные цели России недостижимыми.

"Именно поэтому в Эстонии существует сильный консенсус относительно необходимости расходов на оборону на уровне пяти процентов ВВП", - пояснила она.

Эстония уже выполнила норму НАТО

На Гаагском саммите члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону как минимум до 5% ВВП к 2035 году. Эстония этого показателя уже достигла.

"Относительно коллективной обороны, основное внимание уделяется отработке оборонных планов с союзными подразделениями", - отметила Лийза Тагель.

Как сообщало РБК-Украина, Минобороны Эстонии ранее раскрыло план России по расколу единства внутри стран НАТО.

Таллинн фиксирует целенаправленные информационные операции, направленные на подрыв сплоченности в обществе.