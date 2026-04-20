Эстония уже тратит на армию рекордные деньги из-за угрозы со стороны РФ, - Минобороны

11:00 20.04.2026 Пн
2 мин
Эстония уже выполнила норму НАТО по расходам на оборону на 2035 год
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Эстония уже тратит на армию рекордные деньги из-за угрозы со стороны РФ, - Минобороны Фото: Расходы Эстонии на оборону достигли 5% ВВП из-за угрозы со стороны России (facebook.com sodurileht)

Эстония готовится к возможным провокациям и военным действиям со стороны России - и уже тратит на это больше, чем требует НАТО.

Об этом говорится в материале РБК-Украина"Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию".

Читайте также: Польша активно готовится отражать агрессию РФ: где ожидается наибольшая угроза

Сдерживание как приоритет

По словам советника по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийзы Тагель, главная задача страны - обеспечить такое сдерживание, которое сделает военные цели России недостижимыми.

"Именно поэтому в Эстонии существует сильный консенсус относительно необходимости расходов на оборону на уровне пяти процентов ВВП", - пояснила она.

Эстония уже выполнила норму НАТО

На Гаагском саммите члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону как минимум до 5% ВВП к 2035 году. Эстония этого показателя уже достигла.

"Относительно коллективной обороны, основное внимание уделяется отработке оборонных планов с союзными подразделениями", - отметила Лийза Тагель.

Как сообщало РБК-Украина, Минобороны Эстонии ранее раскрыло план России по расколу единства внутри стран НАТО.

Таллинн фиксирует целенаправленные информационные операции, направленные на подрыв сплоченности в обществе.

Тем временем Россия пыталась разыграть так называемую карту "Нарвской республики". Таким образом Кремль тестировал реакцию НАТО на возможное отторжение части эстонской территории под прикрытием защиты "русскоязычного населения".

К тому же, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу недавно угрожал Финляндии и странам Балтии "правом на самооборону" из-за полетов дронов над их территорией.

В Таллинне ответственность за инциденты возложили на Россию и ее системы радиоэлектронной борьбы.

Больше по теме:
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы