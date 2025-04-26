Борьба продолжается. Генштаб назвал потери россиян и корейцев за время Курской операции

Потери армии России на Курском направлении достигли более 60 тысяч человек. Борьба на этом направлении продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генерального штаба, с начала проведения Курской операции, а именно с 6 августа 2024 года, потери армии России в операционной зоне группировки войск "Курск" составляют: личного состава - 62,4 тысячи человек,

из них безвозвратные - 25,2 тысячи,

санитарные - 36,2 тысячи. В Генштабе отметили, что еще 983 военнослужащих российской армии были взяты в плен. "Благодаря этому состоялись обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов", - добавили военные. В то же время стало известно, что общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными.