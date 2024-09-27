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Россияне планировали большое наступление в Курской области, но оно провалилось, - Bild

Россия, Пятница 27 сентября 2024 15:41
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Россияне планировали большое наступление в Курской области, но оно провалилось, - Bild Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные планировали совершить большое наступление в Курской области. Однако оно обернулось крахом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, российский диктатор Владимир Путин в середине августа сделал заявление, что к 1 октября российская армия должна полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области.

Впрочем, российское контрнаступление затянулось. Издание отметило, что только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись южнее Кореневого. Вскоре в Кремле заявили, что у российской армии есть время уже к середине октября, чтобы вернуть под контроль Москвы занятые ВСУ территории.

Однако и эта цель пока кажется иллюзорной.

Отметим, что украинские военные держат свои позиции в Курской области. Тем самым стимулируя Россию забирать военных по горячим направлениям на территории Украины.

Напомним, что ранее сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также отметил, что кафиры провалили план Кремля отвоевать Курскую область до октября. В то же время он сообщил, что ВСУ имеют успехи в этом направлении.

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