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Сколько украинских военнопленных казнила Россия: Лубинец назвал печальную цифру

Украина, Среда 02 июля 2025 17:24
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Сколько украинских военнопленных казнила Россия: Лубинец назвал печальную цифру Фото: омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Автор: Антон Корж

По состоянию на июль 2025 года известно о по меньшей мере 268 случаях казни российскими оккупантами украинских военнопленных. Уже понятно, что убийство безоружных украинских солдат россиянами - это не отдельные "эксцессы", а целенаправленная российская тактика.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"По нашим данным, по состоянию на сегодня, происходит расследование относительно казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально выросла в последний год", - рассказал Лубинец.

По словам омбудсмена, понятно, что такие действия не могут происходить без системного согласования с высшим военным руководством. За убийствами украинских пленных стоят российские генералы и чиновники.

"Мы понимаем, что такое отношение к украинским военнопленным принято на самом "верху", так сказать. К сожалению, мы видим это в реалиях", - резюмировал Лубинец.

Казни украинских военнопленных

Российские оккупанты постоянно казнят украинских солдат, попавших в плен. Из недавних случаев - казнь 23 мая, когда стало известно, что российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных под Покровском. Также 1 июля стало известно об очередной казни пленного - оккупанты привязали его к мотоциклу и тянули за собой по дороге.

За несколько дней до казни 23 мая CNN обнародовало доказательства того, что командование России приказывает своим подчиненным убивать украинских защитников, которые сдаются в плен. В начале июня эту информацию подтвердило Главное управление разведки Минобороны.

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