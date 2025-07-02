Сколько украинских военнопленных казнила Россия: Лубинец назвал печальную цифру

По состоянию на июль 2025 года известно о по меньшей мере 268 случаях казни российскими оккупантами украинских военнопленных. Уже понятно, что убийство безоружных украинских солдат россиянами - это не отдельные "эксцессы", а целенаправленная российская тактика.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ ".

"По нашим данным, по состоянию на сегодня, происходит расследование относительно казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально выросла в последний год", - рассказал Лубинец.

По словам омбудсмена, понятно, что такие действия не могут происходить без системного согласования с высшим военным руководством. За убийствами украинских пленных стоят российские генералы и чиновники.

"Мы понимаем, что такое отношение к украинским военнопленным принято на самом "верху", так сказать. К сожалению, мы видим это в реалиях", - резюмировал Лубинец.