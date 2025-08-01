"Если будут сдаваться - обнулять". ГУР перехватило жестокий приказ российского командира

Российские командиры приказывают своим солдатам убивать тех украинских солдат, которые сдаются в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

На записи командир оккупационных войск, действующих на Новопавловском направлении, отдает подчиненным приказ, чтобы они заставляли украинских воинов сдаваться, поскольку у них численное преимущество.



"Одного в плен возьмут, остальные, если будут сдаваться, - обнулять (убивать - ред.)", - приказал командир.

В ГУР обратили внимание, что это доказательства системной политики поощрения военных преступлений, которую проводит командование российской армии.