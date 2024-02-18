ua en ru
Вс, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне расстреляли 6 пленных военных в Авдеевке. ВСУ проверяют информацию

Украина, Воскресенье 18 февраля 2024 18:48
UA EN RU
Россияне расстреляли 6 пленных военных в Авдеевке. ВСУ проверяют информацию Фото: Россияне расстреляли 6 пленных военных в Авдеевке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода с позиции "Зенит", что в Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал DeepState и заявление спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

Сегодня Telegram-канал DeepState рассказал о расстреле россиянами военнопленных на позиции "Зенит", что в Авдеевке.

Украинские военные узнали бойцов с видео, которое недавно распространилось в российских Telegram-каналах. На кадрах расстрелянные тела украинских военных лежат в помещении Гаража №1.

Сейчас ВСУ проверяют обстоятельства гибели группы пленных украинских военнослужащих в процессе выхода с позиции "Зенит".

"Эта проверка должна идентифицировать погибших военных, чьи фото распространяют на российских ресурсах", - сказал Лиховий.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка окупанти Война России против Украины
NEWS
Российские захватчики расстреляли двух украинских пленных
Российские захватчики расстреляли двух украинских пленных
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте