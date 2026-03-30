Раскрыта зарплата и другие доходы: сколько Зеленский заработал в 2025 году

22:37 30.03.2026 Пн
2 мин
Декларация президента появилась в открытом доступе
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию о своих доходах за 2025 год. Живет глава украинского государства не только на зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию президента.

Как указано в декларации, доходы президента и членов его семьи составили 15 млн 805 тысяч 828 гривен, в том числе доход от погашения ОВГЗ - 8 млн 364 тысяч 921 гривна.

Согласно документу, доходы семьи Зеленского в 2025 году преимущественно состояли из зарплаты, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду.

В общем президент и его семья за год заработали 7 млн 440 тысяч 907 гривен.

Зарплата главы украинского государства за год составила 336 тысяч гривен. Соответственно, он получал по 28 тысяч гривен каждый месяц.

Остаток денежных средств семьи на конец 2025 существенно не изменился по сравнению с предыдущим периодом. Также в отчетном году не зафиксированы значительные изменения в перечне недвижимого имущества или транспортных средств, которые находятся в собственности семьи главы государства.

Декларация за 2024 год

Напомним, согласно декларации за 2024 год, доходы семьи Владимира Зеленского составили более 15,2 млн гривен.

Большую часть этой суммы (8,5 млн грн) составил доход от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Остальные поступления формировались из заработной платы президента, банковских процентов и аренды недвижимости.

Тогда в пресс-службе Офиса президента отметили, что рост доходов по сравнению с 2023 годом был связан с возобновлением арендных платежей.

