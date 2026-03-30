ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Зарплаты в Украине выросли: где платят больше всего и кому предлагают почти 80 тысяч

17:31 30.03.2026 Пн
2 мин
Госстат обнародовал свежие данные о зарплатах за февраль
Иван Носальский
Иллюстративное фото: програмисты в Украине получают одни из самых высоких зарплат (Getty Images)

Средняя заработная плата в Украине по итогам февраля 2026 года выросла. Разрыв между самыми высокими и низкими выплатами в разрезе отраслей составляет более 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины в Facebook.

Как отметили в Госстате, средняя зарплата в феврале по Украине выросла на 1,2% по сравнению с январем и составила 28 321 гривну.

Региональные лидеры и аутсайдеры

Традиционно высокий уровень оплаты труда фиксируется в столице. В Киеве средняя зарплата составляет 45 651 гривен. На втором месте оказалась Киевская область с показателем 29 077 гривен.

Самые низкие доходы получают жители Кировоградской (20 083 гривен) и Черновицкой (20 460 гривен) областей.

Где платят больше всего: рейтинг отраслей

Существенное различие в оплате труда сохраняется в зависимости от вида экономической деятельности. Сфера информации и телекоммуникаций остается наиболее прибыльной для работников.

Рейтинг выплат по отраслям:

  • информация и телекоммуникации: 78 941 гривен (самый высокий показатель);
  • искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 гривен (самый низкий показатель).

В Госстате добавили, что в Украине по состоянию на 1 марта 2026 совокупная задолженность по выплате заработной платы составляла 3,5 млн гривен.

Как растут зарплаты в Украине

Напомним, согласно данным OLX Работа, по состоянию на февраль 2026 года в Украине зафиксирован существенный рост заработных плат в рабочих отраслях, где прирост за год кое-где достиг 40%.

Высокие доходы предлагают в сферах автосервиса, строительства, логистики и производства.

Абсолютным лидером по уровню выплат остаются стоматологи с медианной зарплатой в 150 тысяч гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Государственная служба статистики Зарплата в Украине Работа в Украине
