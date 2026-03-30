Зарплаты в Украине выросли: где платят больше всего и кому предлагают почти 80 тысяч

Средняя заработная плата в Украине по итогам февраля 2026 года выросла. Разрыв между самыми высокими и низкими выплатами в разрезе отраслей составляет более 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины в Facebook .

Как отметили в Госстате, средняя зарплата в феврале по Украине выросла на 1,2% по сравнению с январем и составила 28 321 гривну.

Региональные лидеры и аутсайдеры

Традиционно высокий уровень оплаты труда фиксируется в столице. В Киеве средняя зарплата составляет 45 651 гривен. На втором месте оказалась Киевская область с показателем 29 077 гривен.

Самые низкие доходы получают жители Кировоградской (20 083 гривен) и Черновицкой (20 460 гривен) областей.

Где платят больше всего: рейтинг отраслей

Существенное различие в оплате труда сохраняется в зависимости от вида экономической деятельности. Сфера информации и телекоммуникаций остается наиболее прибыльной для работников.

Рейтинг выплат по отраслям:

информация и телекоммуникации: 78 941 гривен (самый высокий показатель);

искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 гривен (самый низкий показатель).

В Госстате добавили, что в Украине по состоянию на 1 марта 2026 совокупная задолженность по выплате заработной платы составляла 3,5 млн гривен.