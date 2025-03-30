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Зеленский опубликовал декларацию: сколько заработал президент и его семья за 2024 год

Воскресенье 30 марта 2025 18:45
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Зеленский опубликовал декларацию: сколько заработал президент и его семья за 2024 год Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2024 году составили 15 млн 286 тысяч 193 гривны. В частности, доход от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) превысил 8,5 млн гривен (8 млн 585 тысяч 532 гривны).

"Доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В целом эта сумма дохода составила 6 млн 700 тысяч 661 гривен", - говорится в сообщении.

На сайте уточнили, что увеличение доходов семьи Зеленского по сравнению с 2023 годом произошло благодаря восстановлению поступления полной суммы арендных платежей.

"Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло", - резюмировали на сайте главы государства.

Декларация Зеленского за 2023 год

Напомним, в конце марта прошлого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Тогда доходы главы государства и его семьи составили 12 млн 423 тысячи 008 гривен, в то время как доходы за 2022 год составили 3 млн 692 тысячи 683 гривны.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Декларации о доходах Президент
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