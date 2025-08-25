ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Раскрыты детали будущего складного iPhone: что известно

Понедельник 25 августа 2025 12:45
UA EN RU
Раскрыты детали будущего складного iPhone: что известно Apple возвращает Touch ID в новом складном iPhone (фото: MacRumors)
Автор: Павел Колесник

Известный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg раскрыл новые подробности о первом складном iPhone. Первый складной смартфон от Apple будет оснащен несколькими камерами и получит Touch ID вместо Face ID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что нового появится в iPhone Fold

По данным источника, устройство будет раскрываться "как книга" и получит внутренний 8-дюймовый экран. Всего в смартфоне установят четыре камеры: одну на внешнем дисплее, одну во внутренней панели и еще две - на задней стороне.

Главный модуль будет использоваться для съемки в высоком качестве, второй - для широкоугольных или телеобъективных снимков.

Впервые за много лет Apple вернет Touch ID - сканер отпечатка пальца разместят в боковой кнопке. Это связано с ограничениями толщины: в закрытом виде смартфон будет около 9,5 мм, что делает невозможным размещение системы Face ID.

За связь будет отвечать новый модем Apple C2, поддерживающий более высокие скорости передачи данных. Кроме того, как и будущий iPhone 17 Air, складная модель полностью откажется от SIM-карты в пользу eSIM.

Ключевым фактором станет цена: даже топовые Android-флагманы со складными экранами стоят от 1800 долларов, и ожидать, что Apple предложит дешевле, не стоит.

На старте устройство будет доступно только в двух цветах - черном и белом. Производители начнут наращивать производство в начале следующего года, а релиз запланирован на осень 2026 года.

В 2027 году Apple также планирует полностью обновить дизайн iPhone Pro - смартфон получит новый корпус из цельного стекла.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта
Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы