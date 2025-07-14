ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Названа дата выхода нового iPhone, который будет по карману каждому

Понедельник 14 июля 2025 17:00
UA EN RU
Названа дата выхода нового iPhone, который будет по карману каждому Apple сделает дешевый iPhone ежегодным (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple уже давно экспериментирует с более доступными iPhone, но такие модели не входили в линейку на постоянной основе. Однако выпущенный в этом году iPhone 16e вызвал обсуждение, и, как утверждают инсайдеры, следующая модель, iPhone 17e, выйдет уже весной 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что изменится в iPhone 17e

Главным обновлением для iPhone 17e станет переход на новый процессор A19, который также будет использоваться во флагманских моделях линейки iPhone 17. Текущий iPhone 16e работает на чипе A18. Новый чипсет обеспечит поддержку будущих функций Apple Intelligence и повысит общую производительность устройства.

В остальном, серьезных изменений пока не ожидается. По предварительной информации, iPhone 17e сохранит дизайн модели 16e: одиночную 48-мегапиксельную камеру, вырез (notch) с Face ID и отсутствие Dynamic Island - многие пользователи надеялись на появление этой функции, но, вероятно, она вновь останется эксклюзивом для старших моделей.

Среди возможных улучшений также упоминается новый модем C2, однако, по слухам, он появится не раньше выхода iPhone 18, намеченного на конец 2026 года.

Когда ждать релиз

По информации инсайдера Bloomberg Марка Гурмана, презентация iPhone 17e запланирована на весну 2026 года. Смартфон будет представлен одновременно с рядом других новинок Apple: ноутбуками MacBook Pro на чипе M5, обновленными iPad и новым внешним монитором для Mac.

iPhone 17e, проходящий под внутренним кодовым названием V159, будет внешне напоминать нынешнюю модель 16e, но получит актуальный процессор A19.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом