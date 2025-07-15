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5 особенностей iPhone Fold, которые могут изменить рынок в 2026 году

Вторник 15 июля 2025 18:30
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5 особенностей iPhone Fold, которые могут изменить рынок в 2026 году Функции, которые выделяют iPhone Fold на фоне других (иллюстративное фото: MacRumors)
Автор: Павел Колесник

После многих лет слухов и разработок Apple может впервые представить складной iPhone в 2026 году.

О ключевых функциях будущего iPhone Fold рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Два дисплея

Судя по утечкам, устройство получит:

  • внутренний дисплей ~7,8 дюйма, почти как у iPad mini
  • внешний дисплей ~5,5 дюйма, близкий к формату iPhone mini (5,4").

Таким образом, пользователи смогут в одном устройстве получить как компактный, так и увеличенный экран - в зависимости от режима использования.

5 особенностей iPhone Fold, которые могут изменить рынок в 2026 годуВнутренний дисплей iPhone Fold будет как у iPad mini (фото: 9to5Mac)

Отсутствие складки

Одна из самых обсуждаемых проблем складных смартфонов - заметная складка на месте сгиба. Apple, по слухам, разработала "безскладочную" конструкцию, которая устраняет этот визуальный дефект.

Кроме того, толщина iPhone Fold может составлять:

  • 9-9,5 мм в сложенном виде
  • 4,5-4,8 мм в разложенном (даже тоньше, чем у ожидаемого iPhone 17 Air).

5 особенностей iPhone Fold, которые могут изменить рынок в 2026 годуКонструкция "книжного сгиба" без складок (фото: 9to5Mac)

Четыре камеры

Новая модель, согласно утечкам, получит четыре камеры:

  • две основные 48 Мп сзади
  • одна фронтальная при сложенном и одна фронтальная в разложенном виде.

Также ожидается, что фронтальные камеры будут соответствовать обновленной 24-мегапиксельной линейке iPhone 17.

Touch ID вместо Face ID

Вопреки ожиданиям, Face ID могут заменить на Touch ID, который, скорее всего, будет встроенный в боковую кнопку, как в моделях iPhone SE. Это решение может быть связано с нехваткой места или желанием сократить количество дублирующих компонентов.

Корпус из титана

Хотя в линейке iPhone 17 Pro ожидается отказ от титана, в iPhone Fold этот материал останется - им, по данным источников, будут усилены шарнир и корпус устройства.

Ожидания от iPhone Fold

Аналитики ожидают, что складной iPhone может перевести сгибающиеся смартфоны в массовый сегмент. Пока остается открытым вопрос - как Apple реализует возможности iOS для большого внутреннего дисплея.

Компания традиционно делает ставку на баланс "железа" и ПО, поэтому интерес к интерфейсу и мультизадачности в iPhone Fold особенно высок.

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