ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Украине заработал Офис военного омбудсмена: какие изменения ждут защитников и их семьи

Вторник 27 января 2026 16:30
UA EN RU
В Украине заработал Офис военного омбудсмена: какие изменения ждут защитников и их семьи Офис военного омбудсмена начал работу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 27 января 2026 года в Украине официально начал работу Офис военного омбудсмена - постоянно действующий орган, созданный для гражданского контроля за сектором безопасности и обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса военного омбудсмена в Facebook.

Что изменится для военных

"Следующий шаг - принятие закона, который будет предусматривать административную ответственность за невыполнение законных требований военного омбудсмена. Мы осознаем возложенную на институт ответственность и внимание к нашей работе", - заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Отныне Офис будет рассматривать жалобы, а не обычные обращения. Новые сроки реагирования сократились:

  • до 10 дней - стандартное рассмотрение (раньше было 30 дней);
  • до 3 дней - в случае угрозы жизни и здоровью.

Кроме того, команда омбудсмена имеет право на полноценные проверки в военных формированиях и безотлагательный прием от руководителей органов государственной власти и военного управления.

Отметим, что почта для приема жалоб работает с января, ежедневно на нее поступает 110-130 обращений.

По словам первого заместителя военного омбудсмена Руслана Цыганкова, больше всего обращений поступает по поводу медицинского обеспечения, а также перевода в другие военные части. А вот по поводу боевого применения кадров - немного, но это может быть связано с тем, что военным может быть физически сложно подать жалобы, потому что находятся на задании.

Что было раньше

Еще до официального старта работы команда омбудсмена:

  • обрабатывала обращения военных;
  • проводила выездные мониторинги в подразделениях;
  • предоставляла рекомендации по решению проблем в армии.

До назначения на должность военного омбудсмена Ольга Решетилова почти 10 месяцев занимала должность Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также работала над законопроектом "О военном омбудсмане", принятым 17 сентября 2025 года.

Куда обращаться

Подать жалобу можно на электронную почту: skarha@milomb.gov.ua. Вскоре также заработает горячая линия и возможность подать жалобу через приложение Армия+.

Кто может обратиться к военному омбудсмену

Ранее мы писали о том, что с января в Украине заработала единая электронная почта военного омбудсмена для жалоб и обращений. Со своими запросами туда можно обращаться, если те касаются вопросов прохождения службы, могут:

  • военнослужащие;
  • их родные;
  • уполномоченные военными лица.

Напомним, в сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О военном омбудсмане". Он предусматривает введение должности для гражданского контроля за соблюдением прав военнослужащих, резервистов и других лиц, привлеченных к обороне страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин