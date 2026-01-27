В Украине заработал Офис военного омбудсмена: какие изменения ждут защитников и их семьи
С 27 января 2026 года в Украине официально начал работу Офис военного омбудсмена - постоянно действующий орган, созданный для гражданского контроля за сектором безопасности и обороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса военного омбудсмена в Facebook.
Что изменится для военных
"Следующий шаг - принятие закона, который будет предусматривать административную ответственность за невыполнение законных требований военного омбудсмена. Мы осознаем возложенную на институт ответственность и внимание к нашей работе", - заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Отныне Офис будет рассматривать жалобы, а не обычные обращения. Новые сроки реагирования сократились:
- до 10 дней - стандартное рассмотрение (раньше было 30 дней);
- до 3 дней - в случае угрозы жизни и здоровью.
Кроме того, команда омбудсмена имеет право на полноценные проверки в военных формированиях и безотлагательный прием от руководителей органов государственной власти и военного управления.
Отметим, что почта для приема жалоб работает с января, ежедневно на нее поступает 110-130 обращений.
По словам первого заместителя военного омбудсмена Руслана Цыганкова, больше всего обращений поступает по поводу медицинского обеспечения, а также перевода в другие военные части. А вот по поводу боевого применения кадров - немного, но это может быть связано с тем, что военным может быть физически сложно подать жалобы, потому что находятся на задании.
Что было раньше
Еще до официального старта работы команда омбудсмена:
- обрабатывала обращения военных;
- проводила выездные мониторинги в подразделениях;
- предоставляла рекомендации по решению проблем в армии.
До назначения на должность военного омбудсмена Ольга Решетилова почти 10 месяцев занимала должность Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, а также работала над законопроектом "О военном омбудсмане", принятым 17 сентября 2025 года.
Куда обращаться
Подать жалобу можно на электронную почту: skarha@milomb.gov.ua. Вскоре также заработает горячая линия и возможность подать жалобу через приложение Армия+.
Кто может обратиться к военному омбудсмену
Ранее мы писали о том, что с января в Украине заработала единая электронная почта военного омбудсмена для жалоб и обращений. Со своими запросами туда можно обращаться, если те касаются вопросов прохождения службы, могут:
- военнослужащие;
- их родные;
- уполномоченные военными лица.
Напомним, в сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О военном омбудсмане". Он предусматривает введение должности для гражданского контроля за соблюдением прав военнослужащих, резервистов и других лиц, привлеченных к обороне страны.