"Пропавший без вести" отбивал позиции. Военный омбудсмен рассказала "впечатляющую" историю

Еженедельно обрабатывают более сотни жалоб о нарушении прав военных. Среди них была история бойца, которого считали пропавшим без вести, пока он, раненый, помогал отбивать позиции.

Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Решетилова рассказала об особо тяжелых и впечатляющих случаях нарушений прав, с которыми уже работает.

"Еженедельно мы прорабатываем около 100 жалоб. Были случаи, когда воинская часть считала бойца пропавшим без вести, а он выжил, раненый, выходил из оккупированной территории и даже помогал отбивать позиции", - рассказала она.

Военный омбудсмен подчеркнула, что такие истории вдохновляют работать еще больше.

"Я согласилась на эту должность, чтобы мотивировать людей оставаться на службе или идти служить. Если удастся вернуть мотивацию хотя бы нескольким военным в день - значит, день прожит не зря", - подытожила Решетилова.