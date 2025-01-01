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Решетилова назвала свои основные задачи на посту военного омбудсмена

Среда 01 января 2025 17:17
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Решетилова назвала свои основные задачи на посту военного омбудсмена Фото: военный омбудсмен Ольга Решетилова (facebook.com/o.reshetylova)
Автор: Татьяна Степанова

Главной задачей военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы военнослужащих. Срок реагирования будет ограниченным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире телемарафона.

"Самым главным инструментом военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы. Мы хотим в законе прописать очень ограниченный срок реагирования. Возможно, три или пять дней", - сказала Решетилова.

Она рассказала, что буквально вчера получила обращение об избиении военного в одном из подразделений.

"Это те случаи, когда надо очень быстро реагировать и включать ВСП, правоохранителей, высшее командование. Задача омбудсмена и его офиса будет в том, чтобы реагировать на это быстро, не откладывать обращение, потому что бывают случаи, когда военному угрожает опасность", - отметила омбудсмен.

В Украине появился военный омбудсмен

Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсменом).

Зеленский отметил, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.

Также он отметил, что главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этого института.

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