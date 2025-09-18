Сегодня, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку документа №13266 на сайте парламента.

Среди его функций - прием жалоб от военнослужащих, проверки в воинских частях и учреждениях, подготовка отчетов и взаимодействие с другими органами власти.

Согласно закону, он будет работать при президенте Украины и обеспечивать демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны.

За это проголосовали 283 народных избранника.

Так, сегодня президент Украины подписал законопроект №13266 "О военном омбудсмане", который 17 сентября приняли депутаты Верховной Рады.

Закон о военном омбудсмане

Создание института, который должен защищать права военнослужащих, анонсировали еще в декабре 2024 года.

Законопроект об омбудсмане находился в парламенте с мая 2025 года. В июне его уже приняли в первом чтении, а вчера документ поддержали окончательно.

Как рассказала Ольга Решетилова, которая с 30 декабря 2024 года занимает должность уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих, Офис военного омбудсмена заработает после вступления в силу закона и подписания президентом указа о создании Офиса.

Весь процесс, по закону, должен длиться до 30 дней.

После этого военный омбудсмен начнет принимать жалобы военнослужащих и проводить проверки.