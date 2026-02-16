Рассмотрения не будет. Когда Военный омбудсмен точно откажет в жалобе
Офис Военного омбудсмена стал ключевым инструментом защиты прав защитников, однако не каждое обращение подлежит рассмотрению. Нарушение процедуры оформления или обращения по вопросам, не относящимся к компетенции ведомства, приводят к отказу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса Военного обмудсмана в Facebook.
Главное:
- Фильтр жалоб: Офис не рассматривает вопросы мобилизации, военного учета, судебные споры и анонимные обращения (за редкими исключениями).
- Кто имеет право: Подавать жалобу могут действующие военные, резервисты на сборах, члены ДФТГ, добровольцы движения сопротивления и близкие родственники бойцов.
- Сроки: Стандартное рассмотрение длится до 10 дней, но при условии угрозы жизни или здоровью - только 3 дня.
- Результат: По результатам проверки (до 30-60 дней) омбудсмен предоставляет обязательные к исполнению рекомендации.
- Как обратиться: Через электронную почту skarha@milomb.gov.ua или форму на официальном сайте.
Когда жалобу не рассмотрят: основные причины отказа
Значительная часть обращений возвращается заявителям без рассмотрения. Военный омбудсмен не является инстанцией для решения общих правовых вопросов.
Вам откажут в рассмотрении, если:
- Вопросы гражданские: Жалоба не связана непосредственно с прохождением службы.
- Мобилизационные вопросы: Офис не занимается проблемами военного учета или процедурами мобилизации.
- Судебные дела: Требования уже являются предметом рассмотрения в суде.
- Запрос на разъяснение: Жалобщик просит "толковать закон" или предоставить правовую позицию вместо обжалования конкретных действий командиров.
- Дублирование: Вы подаете идентичную жалобу, которую Офис уже рассматривал ранее.
- Анонимность: Отсутствие данных заявителя является основанием для отклонения (кроме случаев, где указаны конкретные факты нарушений, подлежащих проверке).
Компетенция и права заявителей
Офис Военного омбудсмена рассматривает жалобы на действия или бездействие командования: от вопросов прохождения службы и перемещений до дисциплинарных взысканий.
Документ может быть как индивидуальным, так и коллективным. В жалобе обязательно должны быть:
- данные заявителя (ФИО, контакты)
- четкое описание обстоятельств нарушения
- информация об органе или лице, чьи действия обжалуются
Добавление копий приказов или ответов значительно ускоряет процесс.
Последствия рассмотрения: проверки и уголовные дела
По результатам обращения Офис может назначить проверку, которая длится 30 рабочих дней (с возможностью продления еще на 30). Если в ходе расследования обнаружат признаки уголовного преступления, материалы немедленно передадут в правоохранительные органы.
После принятия законопроекта №13267 институция также получит право самостоятельно составлять админпротоколы за невыполнение ее законных требований.
Офис Военного омбудсмена
Напомним, что в сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмане. В октябре на эту должность назначили Ольгу Решетилову. Новый офис призван обеспечивать защиту прав всех военных, резервистов и добровольцев. С начала 2026 года начали принимать жалобы от военных, а сам Офис заработал 27 января.
Ранее мы писали о том, что Ольга Решетилова рассказала об основных задачах Офиса Военного омбудсмена.