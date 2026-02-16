Рассмотрения не будет. Когда Военный омбудсмен точно откажет в жалобе

Офис Военного омбудсмена стал ключевым инструментом защиты прав защитников, однако не каждое обращение подлежит рассмотрению. Нарушение процедуры оформления или обращения по вопросам, не относящимся к компетенции ведомства, приводят к отказу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса Военного обмудсмана в Facebook .

Главное:

Фильтр жалоб: Офис не рассматривает вопросы мобилизации, военного учета, судебные споры и анонимные обращения (за редкими исключениями).

Офис не рассматривает вопросы мобилизации, военного учета, судебные споры и анонимные обращения (за редкими исключениями). Кто имеет право: Подавать жалобу могут действующие военные, резервисты на сборах, члены ДФТГ, добровольцы движения сопротивления и близкие родственники бойцов.

Подавать жалобу могут действующие военные, резервисты на сборах, члены ДФТГ, добровольцы движения сопротивления и близкие родственники бойцов. Сроки: Стандартное рассмотрение длится до 10 дней, но при условии угрозы жизни или здоровью - только 3 дня.

Стандартное рассмотрение длится до 10 дней, но при условии угрозы жизни или здоровью - только 3 дня. Результат: По результатам проверки (до 30-60 дней) омбудсмен предоставляет обязательные к исполнению рекомендации.

По результатам проверки (до 30-60 дней) омбудсмен предоставляет обязательные к исполнению рекомендации. Как обратиться: Через электронную почту skarha@milomb.gov.ua или форму на официальном сайте.

Когда жалобу не рассмотрят: основные причины отказа

Значительная часть обращений возвращается заявителям без рассмотрения. Военный омбудсмен не является инстанцией для решения общих правовых вопросов.

Вам откажут в рассмотрении, если:

Вопросы гражданские: Жалоба не связана непосредственно с прохождением службы.

Жалоба не связана непосредственно с прохождением службы. Мобилизационные вопросы: Офис не занимается проблемами военного учета или процедурами мобилизации.

Офис не занимается проблемами военного учета или процедурами мобилизации. Судебные дела: Требования уже являются предметом рассмотрения в суде.

Требования уже являются предметом рассмотрения в суде. Запрос на разъяснение: Жалобщик просит "толковать закон" или предоставить правовую позицию вместо обжалования конкретных действий командиров.

Жалобщик просит "толковать закон" или предоставить правовую позицию вместо обжалования конкретных действий командиров. Дублирование: Вы подаете идентичную жалобу, которую Офис уже рассматривал ранее.

Вы подаете идентичную жалобу, которую Офис уже рассматривал ранее. Анонимность: Отсутствие данных заявителя является основанием для отклонения (кроме случаев, где указаны конкретные факты нарушений, подлежащих проверке).

Компетенция и права заявителей

Офис Военного омбудсмена рассматривает жалобы на действия или бездействие командования: от вопросов прохождения службы и перемещений до дисциплинарных взысканий.

Документ может быть как индивидуальным, так и коллективным. В жалобе обязательно должны быть:

данные заявителя (ФИО, контакты)

четкое описание обстоятельств нарушения

информация об органе или лице, чьи действия обжалуются

Добавление копий приказов или ответов значительно ускоряет процесс.

Последствия рассмотрения: проверки и уголовные дела

По результатам обращения Офис может назначить проверку, которая длится 30 рабочих дней (с возможностью продления еще на 30). Если в ходе расследования обнаружат признаки уголовного преступления, материалы немедленно передадут в правоохранительные органы.

После принятия законопроекта №13267 институция также получит право самостоятельно составлять админпротоколы за невыполнение ее законных требований.