Станцию метро "Лукьяновская" предлагают переименовать: в Киеве появилась петиция

16:46 25.05.2026 Пн
2 мин
Какое название может получить станция?
aimg Василина Копытко
Станцию метро "Лукьяновская" предлагают переименовать: в Киеве появилась петиция Микрорайон Лукьяновка регулярно получает повреждения из-за российских обстрелов (фото: РБК-Украина)
На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию с предложением изменить название станции Сырецко-Печерской линии метрополитена "Лукьяновская" на "Непобедимая". Автор обращения считает, что такой шаг поможет увековечить современную историю борьбы столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию.

Главное:

  • Новая инициатива: Петиция №14255 предлагает дать поврежденной станции новое символическое название - "Непобедимая".
  • Символ устойчивости: Автор идеи отмечает, что эта локация уже стала олицетворением способности Киева восстанавливаться после тяжелых ударов.
  • Контекст разрушений: Предложение появилось на следующий день после масштабного обстрела 24 мая, во время которого существенно пострадал вестибюль станции.
  • Сбор подписей под инициативой стартовал сегодня, 25 мая.

Почему киевляне предлагают изменить название

Петицию создал Дмитрий Николаевский. По его словам, Киев должен активнее фиксировать в городском пространстве события современной полномасштабной войны и героизм горожан.

"Нам надо увековечивать наше героическое настоящее. Станция уже стала символом устойчивости украинцев и способности столицы восстанавливаться несмотря на постоянные нападения со стороны врага", - подчеркивает инициатор переименования.

Сейчас идет сбор голосов. Для того, чтобы городские власти и профильная комиссия Киевсовета рассмотрели это обращение, петиция должна набрать 6 000 подписей в течение следующих 59 дней.

Станцию метро &quot;Лукьяновская&quot; предлагают переименовать: в Киеве появилась петицияПетиция должна насобирать 6 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрели власти (скриншот)

Обстрел Лукьяновки 24 мая: что известно о последствиях

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Киеву. Абсолютно все районы столицы получили повреждения, больше всего - Лукьяновка. В результате прямого попадания полностью сгорел торгово центр "Квадрат" и Лукьяновский рынок.

Под удар также попал жилой дом. Часть конструкции обвалилась. Повреждения получил и вестибюль станции метро "Лукьяновская". Несколько часов она не работала.

Больше о масштабах повреждения читайте в репортаже РБК-Украина в первые часы после атаки на Лукьяновку. Примечательно, что этот микрорайон регулярно попадает под российские обстрелы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве станцию метро "Площадь Украинских Героев" снова хотят переименовать.

