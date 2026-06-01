Символ противодействия врагу: киевляне собирают подписи для восстановления Лукьяновского рынка

Жители столицы призывают власти начать восстановление Лукьяновского рынка, который пострадал от ракетной атаки 24 мая 2026 года. Соответствующая петиция на сайте Киевсовета уже почти собрала необходимую поддержку для рассмотрения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию .

Авторы обращения отмечают, что Лукьяновский рынок является важной частью социальной и экономической жизни района. Восстановление пространства, по их мнению, станет символом устойчивости Киева и поддержки городской громады.

"Лукьяновский рынок - это не только торговый объект. Это часть живой истории Киева, место работы десятков людей, источник доступных продуктов для тысяч жителей и важный элемент социальной жизни района", - говорится в обращении.

В петиции просят:

провести оперативную оценку ущерба и обнародовать план восстановления рынка;

предусмотреть финансирование восстановления из городского бюджета и международной помощи;

обеспечить поддержку предпринимателей и работников, которые потеряли место работы;

сохранить историческую и социальную функцию рынка, не допустив его ликвидации или застройки другими коммерческими объектами;

начать восстановительные работы в максимально короткие сроки.

Петиция за неделю получила более 5500 подписей, что свидетельствует о высоком запросе общества на восстановление этой локации.