Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов

Главное: Четкие сроки : пребывание на переднем крае ограничено 2 месяцами.

: пребывание на переднем крае ограничено 2 месяцами. Время на замену : обязательная ротация должна быть проведена не позднее чем через 1 месяц после завершения срока.

: обязательная ротация должна быть проведена не позднее чем через 1 месяц после завершения срока. Обязательное восстановление : бойцы после выхода с позиций должны получить время на отдых и медосмотр.

: бойцы после выхода с позиций должны получить время на отдых и медосмотр. Ответственность : за невыполнение приказа командирам грозит ответственность по закону.

: за невыполнение приказа командирам грозит ответственность по закону. Прогноз: соблюдение сроков ротации реально только при условии сочетания человеческого ресурса (мобилизация) и технологического фактора.

Что предусматривает приказ Сырского

По словам Главнокомандующего ВСУ, изменение логики войны из-за доминирования дронов заставляет трансформировать подходы к ротациям. Главная цель приказа - сохранение жизни и здоровья воинов.

"Приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на переднем крае", - подчеркнул Сырский.

Основные положения документа:

Срок на позициях : Командиры должны обеспечить пребывание военных на переднем крае до 2 месяцев.

: Командиры должны обеспечить пребывание военных на переднем крае до 2 месяцев. Сроки замены : Обязательная ротация должна состояться в срок не позднее одного месяца после завершения срока.

: Обязательная ротация должна состояться в срок после завершения срока. Восстановление : После выполнения задач бойцам обязательно предоставляется время на отдых и прохождение медицинского осмотра.

: После выполнения задач бойцам обязательно предоставляется время на отдых и прохождение медицинского осмотра. Логистика: Приказ требует своевременного пополнения запасов боеприпасов и пищи на позициях.

За нарушение этих требований командиры будут нести "неотвратимую ответственность" по закону.

Почему это важно именно сейчас

Военнослужащий Сил ТрО и военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что решение вызвано реальной ситуацией на поле боя. По его словам, ранее были случаи, когда бойцы находились непосредственно на позициях более 3 месяцев.

"Это абсолютно правильное решение. Оно необходимо для поддержания боеспособности, профессиональных качеств и состояния здоровья личного состава. Кроме того, сейчас возникли резонансные моменты с доставкой продовольствия через дроны врага - приказ усиливает работу над поиском путей нормальной логистики", - пояснил Мусиенко.

Реально ли соблюсти сроки

Вопрос реальности выполнения приказа Сырского в условиях дефицита кадров является одним из самых острых. Эксперт Александр Мусиенко считает, что соблюдение срока "2 месяца на позициях - 1 месяц на проведение ротаций" вполне реально на практике, но это зависит от двух факторов.

Продолжение мобилизации: Наличие подготовленных резервов является ключевым фактором для замены подразделений.

Применение технологий: Силы обороны все чаще используют наземные роботизированные комплексы (НРК). Они позволяют контролировать определенные точки без постоянного присутствия людей, что облегчает процесс ротации.

Как ротация работала раньше

По имеющимся открытым данным, на практике сроки устанавливало командование в зависимости от потребностей фронта. В то же время четких публичных разъяснений относительно максимального срока пребывания военных на боевых позициях нет.

Но Минобороны в прошлом году наработало механизм как альтернативу демобилизации: несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях.

Важно различать типы ротаций:

Внутренняя - это замена групп внутри подразделения.

Полная - вывод целой бригады на восстановление.

Исследования показывают, что после 60 дней на передовой мотивация бойца резко снижается, а после 90 дней - критически возрастает риск боевого стресса и ПТСР.