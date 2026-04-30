Военные на передовой будут не более 2 месяцев: Сырский подписал приказ о ротации
Отныне пребывание военнослужащих на позициях должно длиться не более 2 месяцев с последующей обязательной ротацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
По словам Сырского, в условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий.
Существенно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.
"С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае", - отметил главком.
Он отметил, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.
Ротации должны планироваться заблаговременно, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств.
Также приказом определены обязательные требования:
- прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, которые завершили выполнение боевых задач;
- своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.
"Соблюдение требований приказа будет находиться под жестким контролем. За нарушение - неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВСУ. Приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на переднем крае", - отметил Сырский.
Ротации на передовой и скандал вокруг 14-й ОМБр
Напомним, ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова предложила ограничить сроки пребывания военных на передовой
По ее словам, после 40 дней на позиции военным становится безразлично, выживут они или нет. Поэтому такое их длительное пребывание на позиции нельзя считать эффективным.
Это заявление прозвучало после скандала вокруг бойцов 14-й ОМБр, родные которых заявляют о критических условиях на позициях. Информация о нехватке еды и воды у военных вызвала резонанс и реакцию Генштаба. Результат - увольнение топ-командиров.
