В Ростовской области заявили об атаке дронов и пожаре

По словам российского чиновника около трех часов ночи, средствами ПВО якобы были уничтожены 7 беспилотников, а произошло это под Новошахтинском. При этом местные власти жаловались на дроновую атаку еще с 23:46 по местному времени.

"В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами", - утверждает ростовский губернатор.

Он также добавляет, что в результате происшествия "пострадавшие и разрушения на земле не зафиксированы".

В то же время российские медиа пишут, что пожар в районе города Новошахтинск был достаточно сильным, и он вспыхнул в микрорайоне Новая Соколовка возле ЛЭП.

Также в сети было обнародовано соответствующее фото.

Пожар возле ЛЭП под Новошахтинском 27 сентября ночью (фото: росСМИ)

Атаки дронов и пожары в Ростовской области

Напомним, перед этим в данном регионе произошел пожар из-за атаки БПЛА в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе. А также сообщалось, что 23 сентября прогремел взрыв в порту города Азов, и после этого вспыхнул пожар.

Также мы писали о масштабном пожаре в Ростовской области в результате дроновой атаки 18 августа, когда беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске. Тоже Источники РБК-Украина сообщили, что атака проводилась в рамках операции ГУР Минобороны Украины. А целью стала нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ" - эта нефтебаза обеспечивала воюющих против Украины российских оккупантов.

Добавим, что пожар в Пролетарске длился более двух недель - его потушить удалось только 2 сентября.

Добавим, в конце августа в РФ утверждали, что дронами была атакована также Глубокинская нефтебаза в Каменском районе Ростовской области.