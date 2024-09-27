У Ростовській області заявили про атаку дронів та пожежу

За словами російського чиновника близько трьох годин ночі, засобами ППО нібито були знищені 7 безпілотників, а сталося це під Новошахтинськом. При цьому місцева влада скаржилася на дронову атаку ще з 23:46 за місцевим часом.

"Внаслідок падіння уламків у полі спалахнула трава. Вогонь оперативно загасили чергово-рятувальними службами", - стверджує ростовський губернатор.

Він також додає, що внаслідок події "постраждалих та руйнувань на землі не зафіксовано".

Натомість російські медіа пишуть, що пожежа в районі міста Новошахтинськ була досить сильною, й вона спалахнула в мікрорайоні Нова Соколовка біля ЛЕП.

Також в мережі було оприлюднене відповідне фото.

Пожежа біля ЛЕП під Новошахтинськом 27 вересня вночі (фото: росЗМІ)

Атаки дронів і пожежі у Ростовській області

Нагадаємо, перед тим у цьому регіоні сталася пожежа через атаку БПЛА у ніч проти 22 вересня у Міллерівському районі. А також повідомлялося, що 23 вересня пролунав вибух у порту міста Азов, й опісля також спалахнула пожежа.

Також ми писали про масштабну пожежу у Ростовській області внаслідок дронової атаки 18 серпня, коли безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську. Тожі Джерела РБК-Україна повідомили, що атака проводилася в рамках операції ГУР Міноборони України. А ціллю стала нафтобаза "ФДКУ комбінат "Кавказ" - ця нафтобаза забезпечувала російських окупантів, які воюють проти України.

Додамо, що пожежа у Пролетарську тривала понад два тижні - її загасити вдалося лише 2 вересня.

Додамо, наприкінці серпня у РФ стверджували, що була атакована дронами також Глибокінська нафтобаза в Кам'янському районі Ростовської області.