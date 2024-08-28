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Россияне утверждают, что ВСУ атаковали Глубокинскую нефтебазу в Ростовской области

Среда 28 августа 2024 03:54
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Россияне утверждают, что ВСУ атаковали Глубокинскую нефтебазу в Ростовской области Фото: российские пожарники (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Жители России утверждают, что ВСУ атаковали Глубокинскую нефтебазу в Каменском районе Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, канал SHOT написал, что звуки мощных взрывов прозвучали над областью примерно в 02:45 ночи. Примерно в это же время взрывы слышали жители Новошахтинска, Аксая и западной части Ростова.

Спустя некоторое время очевидцы события сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Другие каналы утверждают, что горят несколько цистерн.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в воздушном пространстве региона были замечены дроны.

"Около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - написал Голубев, не уточнив, были ли это все дроны или же есть не сбитые.

Атака на НПЗ в Ростовской области

Российские паблики напомнили, что в Ростовской области уже 10 дней не могут ликвидировать пожар на другой нефтебазе, под Пролетарском.

Отметим, что ГУР МО Украины атаковали объект 18 августа дронами украинского происхождения. После атаки на нефтебазе произошел пожар, а также взрывались цистерны с топливом. Спасательные службы РФ не могут с этим ничего сделать и более того, часть спасателей пострадали.

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