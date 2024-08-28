Россияне утверждают, что ВСУ атаковали Глубокинскую нефтебазу в Ростовской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, канал SHOT написал, что звуки мощных взрывов прозвучали над областью примерно в 02:45 ночи. Примерно в это же время взрывы слышали жители Новошахтинска, Аксая и западной части Ростова.

Спустя некоторое время очевидцы события сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Другие каналы утверждают, что горят несколько цистерн.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в воздушном пространстве региона были замечены дроны.

"Около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется", - написал Голубев, не уточнив, были ли это все дроны или же есть не сбитые.