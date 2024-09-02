Горела 16 дней. Появился спутниковый снимок нефтебазы в Ростовской области после пожара

В Пролетарске Ростовской области завершился пожар на нефтебазе, который длился более двух недель. Появился спутниковый снимок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

Издание сравнило спутниковые снимки до удара (16 августа) и после того, как закончили тушить пожар (2 сентября).

Можно заметить, что в результате пожара сильно выгорело большое количество резервуаров.

По информации журналистов, всего было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.

Местные власти утверждают, что во время тушения пожара пострадали 49 спасателей.