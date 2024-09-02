Горела 16 дней. Появился спутниковый снимок нефтебазы в Ростовской области после пожара
В Пролетарске Ростовской области завершился пожар на нефтебазе, который длился более двух недель. Появился спутниковый снимок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.
Издание сравнило спутниковые снимки до удара (16 августа) и после того, как закончили тушить пожар (2 сентября).
Можно заметить, что в результате пожара сильно выгорело большое количество резервуаров.
По информации журналистов, всего было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.
Местные власти утверждают, что во время тушения пожара пострадали 49 спасателей.
Что предшествовало
Напомним, 18 августа ночью россияне жаловались, что беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске, в результате чего там начался пожар.
Источники РБК-Украина сообщили, что атака проводилась в рамках операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Целью стала нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ".
Эта нефтебаза обеспечивала российских оккупантов, которые воюют против Украины.
Собеседники РБК-Украина уточняли, что нефтебазу атаковали при помощи дронов-камикадзе украинского производства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.