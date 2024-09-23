ua en ru
Пн, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В районе порта Азов Ростовской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ

Азов, Ростовская область, Понедельник 23 сентября 2024 00:22
UA EN RU
В районе порта Азов Ростовской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ Фото: в порту Азова прогремел взрыв и вспыхнул пожар (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В порту города Азов (Ростовская область) прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

О взрыве и следах в небе рассказали жители Западного района города Ростов-на-Дону и Азовского района Ростовской области, сообщил Telegram-канал Privet-Rostov.ru и опубликовал фото.

В районе порта Азов Ростовской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ

Фото: Privet-Rostov.ru (t.me/privet_rostov_ru)

В то же время, Telegram-канал "Это Ростов новости" написал, что жители Приазовья слышали звук взрыва. По предварительным данным, сработала ПВО.

Издание также опубликовало фото следа в небе.

В районе порта Азов Ростовской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ

Фото: Это Ростов новости (t.me/etorostov)

Позже Privet-Rostov.ru написал о пожаре, который "снова разгорается" в районе Азова.

Однако "Это Ростов новости" сообщил, что в Азовском районе что-то сильно горит. Каналы обнародовали фото пожара.

В районе порта Азов Ростовской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ

Фото: Privet-Rostov.ru (t.me/privet_rostov_ru)

В районе порта Азов Ростовской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ

Фото: Это Ростов новости (t.me/etorostov)

Обстрелы Ростовской области

Силы обороны уже несколько месяцев регулярно атакуют военные и промышленные объекты в соседних с Украиной регионах РФ. Таким образом ослабляется боевой и наступательный потенциал врага.

Так, в ночь на 18 августа украинские военные поразили нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенную в городе Пролетарск Ростовской области. Операцию организовало ГУР Минобороны Украины.

Нефтебазу тушили много дней подряд. На следующий день после атаки на ее территории произошел взрыв. Пострадали много пожарных.

Впоследствии на нефтебазе взорвалась еще одна цистерна с топливом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ростов
NEWS
Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву
Мобилизация в Украине: сколько может длиться и кто подлежит призыву
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти