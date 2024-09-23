В районе порта Азов Ростовской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ

В порту города Азов (Ростовская область) прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Однако "Это Ростов новости" сообщил, что в Азовском районе что-то сильно горит. Каналы обнародовали фото пожара.

Позже Privet-Rostov.ru написал о пожаре, который "снова разгорается" в районе Азова.

Издание также опубликовало фото следа в небе.

В то же время, Telegram-канал "Это Ростов новости" написал, что жители Приазовья слышали звук взрыва. По предварительным данным, сработала ПВО.

О взрыве и следах в небе рассказали жители Западного района города Ростов-на-Дону и Азовского района Ростовской области, сообщил Telegram-канал Privet-Rostov.ru и опубликовал фото.

Обстрелы Ростовской области

Силы обороны уже несколько месяцев регулярно атакуют военные и промышленные объекты в соседних с Украиной регионах РФ. Таким образом ослабляется боевой и наступательный потенциал врага.

Так, в ночь на 18 августа украинские военные поразили нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенную в городе Пролетарск Ростовской области. Операцию организовало ГУР Минобороны Украины.

Нефтебазу тушили много дней подряд. На следующий день после атаки на ее территории произошел взрыв. Пострадали много пожарных.

Впоследствии на нефтебазе взорвалась еще одна цистерна с топливом.

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