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Локация срочников. Дрон атаковал полигон в Ростовской области, - Defense Express

Ростов, Суббота 09 ноября 2024 12:31
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Локация срочников. Дрон атаковал полигон в Ростовской области, - Defense Express Иллюстративное фото: неизвестный дрон атаковал полигон в Ростовской области (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестный беспилотник атаковал военный полигон в Ростовской области в начале ноября. Это было местоположение российских срочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

В сети распространили кадры последствий удара дрона по полигону ночью 3 ноября.

На полигоне расположен 102 мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии РФ (ранее - 33 отдельная мотострелковая бригада) Там дислоцируются срочники.

На фото и видео видно несколько сожженных палаток. Аналитики Defense Express предполагают, что полигон атаковал дрон с боевой частью, в которой находились небольшие шарики.

В сети утверждают, что во время атаки оккупантов в палатках не было. Потери среди оккупантов неизвестны.

Напомним, этой ночью в Тульской области РФ раздавались взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов, якобы работала ПВО. В сети заявили, что целью был Алексинский химический комбинат.

По данным источников РБК-Украина, в Тульской области дроны СБУ и ССО атаковали химкомбинат в городе Алексин. Он производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

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