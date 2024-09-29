В Ростовской области не могут потушить мощный пожар после атаки дронов (видео)

В Ростовской области России после атаки дронов вспыхнул мощный лесной пожар. Ее не могут потушить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубова в Telegram.

Губернатор Ростовской области уверяет, что угрозы распространению огня на населенные пункты нет.

"В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных усложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС", - написал Голубев.

Российский чиновник пожаловался, что пожар не могут потушить из-за сильного ветра. К ликвидации возгорания был привлечен вертолет.

По его словам, из-за падения беспилотника в Милютинском районе Ростовской области вспыхнул лесной пожар. Огонь распространился не менее 20 гектаров.

Ночные взрывы в России

Этой ночью сразу в нескольких областях России было громко. В Краснодарском крае РФ раздались взрывы и вспыхнул пожар у военного аэродрома Ейск. Местные паблики пишут, что там могли хранить ракеты "Кинжал".

Также во взрывы раздавались в Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской, Воронежской и Саратовской областях.

В Волгоградской области, по всей вероятности, был атакован еще один арсенал с оружием армии РФ. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, там хранили иранские баллистические ракеты.

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