Ростовскую область атаковали дроны, на месте попадания возник пожар, - СМИ
Город Морозовск в Ростовской области атаковали дроны. В городе возник пожар, а в некоторых домах пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и местные паблики.
Местные жители сообщили о взрывах. В городе возник пожар.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области.
"Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются", - написал он.
Тем временем у жителей ряда улиц Морозовска после атаки БПЛА исчезла электроэнергия.
Telegram-канал ASTRA обнародовал видео мощного взрыва в Ростове-на-Дону.
Напомним, что в Морозовске расположен военный аэродром, на котором базируются Су-34, Су-24 и Су-24.
Обстрелы России
За последние месяцы в приграничных областях России почти каждую ночь случаются атаки ударными дронами-камикадзе по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам.
Так, 5 апреля военный аэродром в Морозовске уже атаковали дроны. Тогда были ранены начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН. Один военный погиб.
По данным расследователей, тогда дроны уничтожили 6 самолетов.
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