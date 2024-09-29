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Аэродром "Миллерово" в Ростовской области могли атаковать дроны, - росСМИ

Миллерово, Воскресенье 29 сентября 2024 13:15
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Аэродром "Миллерово" в Ростовской области могли атаковать дроны, - росСМИ Фото: аэродром "Миллерово" в Ростовской области могли атаковать дроны (скриншот с видео)
Автор: Наталья Юрченко

Военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области могли атаковать дроны. Спутники фиксируют пожар в районе аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Издание со ссылкой на собственные источники в экстерных службах пишет, что аэродром "Миллерово" в ночь на 29 сентября атаковали более 20 дронов. Россияне утверждают, что все беспилотники были сбиты. О повреждениях неизвестно.

Система мониторинга пожаров NASA фиксирует пожары у военного аэродрома.

Аэродром &quot;Миллерово&quot; в Ростовской области могли атаковать дроны, - росСМИ

В Минобороны РФ ранее заявили, что за ночь над Ростовской областью якобы сбили 18 дронов. По словам губернатора региона, 13 из них якобы уничтожены в Миллеровском районе.

Следует отметить, что военный аэродром "Миллерово" в Ростовской области уже был неоднократно атакован. Последняя атака была в июле 2024 года.

На этом аэродроме, по открытым данным, базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии воздушно-космических сил РФ.

Взрывы в России

Минобороны РФ заявило, что этой ночью над регионами России якобы уничтожено 125 дронов. При этом в Волгоградской области РФ мог быть атакован склад оружия. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на арсенале сохранялась иранская баллистика.

Также в сети пишут об атаке на военный аэродром Ейск в Краснодарском крае РФ.

В Ростовской области после атаки вспыхнул мощный лесной пожар, его не могут потушить.

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