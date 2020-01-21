Зеленський поїде в Ізраїль: програма візиту

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський поїде в Ізраїль 23 січня

Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Робочий візит Зеленського і Ізраїлі відбудеться 23-24 січня. У програму його візиту входять переговори з керівництвом Ізраїлю та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

Раніше Зеленський нагадав про плани почати будівництво у 2020 році в Бабиному Яру меморіалу для убитих там нацистами євреїв. Він розповів, що проект включає в себе історичний музей, в ньому буде розказана вся історія про 150 тисяч євреїв, страчених в Бабиному Яру.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

Раніше повідомлялось, що Україна та Ізраїль домовилися розширити зону вільної торгівлі на сферу послуг. Сукупний товарообіг між країнами складає 1 мільярд доларів.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та урядом держави Ізраїль".