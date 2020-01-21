ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський поїде в Ізраїль: програма візиту

Новини » Політика     21.01.2020 - 09:22
Зеленський поїде в Ізраїль: програма візиту
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський поїде в Ізраїль 23 січня

Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Робочий візит Зеленського і Ізраїлі відбудеться 23-24 січня. У програму його візиту входять переговори з керівництвом Ізраїлю та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

Раніше Зеленський нагадав про плани почати будівництво у 2020 році в Бабиному Яру меморіалу для убитих там нацистами євреїв. Він розповів, що проект включає в себе історичний музей, в ньому буде розказана вся історія про 150 тисяч євреїв, страчених в Бабиному Яру.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.

Раніше повідомлялось, що Україна та Ізраїль домовилися розширити зону вільної торгівлі на сферу послуг. Сукупний товарообіг між країнами складає 1 мільярд доларів.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та урядом держави Ізраїль".

У Давосі стартує Всесвітній економічний форум Офіс Зеленського відключив коментарі в Instagram і YouTube
Новини України Володимир ЗеленськийІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся