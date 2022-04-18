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Окупанти завдали п'ять ракетних ударів по Львову

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Львів, Понеділок 18 квітня 2022 08:57
Окупанти завдали п'ять ракетних ударів по Львову Фото: мер Львова Андрій Садовий (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська вранці 18 квітня завдали п'ять ракетних ударів по Львову. Наслідки обстрілу з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Львова Андрія Садового.

"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Більш детальну інформацію з'ясовуємо", - зазначив він.

У свою чергу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав не знімати наслідки обстрілів на фото і відео, а також не поширювати неперевірену інформацію.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська також завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області. Українські засоби ППО збили 60% випущених ракет.

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