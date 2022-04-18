Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Львову зросла до 11, - мер
Кількість постраждалих через ранковий ракетний удар по Львову зросла до 11. Попередньо загинуло 6 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Андрія Садового.
Він також підтвердив, що один з ударів прийшовся по цивільному об'єкту.
"Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт - шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них 1 дитина", - написав Садовий.
За його словами, пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.
"Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці", - повідомив мер.
Зазначимо, що раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про 6 загиблих та 8 постраждалих.
Нагадаємо, сьогодні російські війська вранці 18 квітня завдали п'ять ракетних ударів по Львову.
Згодом в Офісі президента України повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про ранкові удари на цей момент.
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