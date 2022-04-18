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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Львову зросла до 11, - мер

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Львів , Понеділок 18 квітня 2022 11:05
Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Львову зросла до 11, - мер Фото: мер Львова Андрій Садовий (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість постраждалих через ранковий ракетний удар по Львову зросла до 11. Попередньо загинуло 6 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Андрія Садового.

Він також підтвердив, що один з ударів прийшовся по цивільному об'єкту.

"Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт - шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них 1 дитина", - написав Садовий.

За його словами, пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.

"Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці", - повідомив мер.

Зазначимо, що раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про 6 загиблих та 8 постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вранці 18 квітня завдали п'ять ракетних ударів по Львову.

Згодом в Офісі президента України повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ранкові удари на цей момент.

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