"Не залишилося жодного безпечного місця". Голова Луганської ОВА закликав евакуюватися
Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай знову звернувся до місцевих жителів з закликом до евакуації. Сьогодні вона відбудеться з шести напрямів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.
"Евакуюватимемо в будь-якому випадку. Куди зможемо дістатись - заберемо людей. Вже дуже важко виїхати з Рубіжного, Попасної, Гірського. На сьогодні в області не залишилося жодного безпечного місця", - зазначив Гайдай.
Сьогодні у Луганській області продовжиться евакуація мирного населення автобусами. Місця збору:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
Нагадаємо, сьогодні заплановані сім евакуаційних потягів зі східних областей в західні регіони України.
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