Російські війська запустили ракети по Дніпропетровській області. Вдалося збити 60%
Фото: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко (УНІАН)
Вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Українські системи протиповітряної оборони збили 60% ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентина Резніченка.
"Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області. Але 60% ракет були збиті нашою ППО", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялася, що російські окупанти обстріляли будівлю Луганського обласного Управління патрульної поліції у Лисичанську. Відомо про шістьох постраждалих.
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