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Російські війська запустили ракети по Дніпропетровській області. Вдалося збити 60%

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Дніпропетровська область, Понеділок 18 квітня 2022 08:42
Російські війська запустили ракети по Дніпропетровській області. Вдалося збити 60% Фото: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко (УНІАН)
Автор: Ілона Свиридова

Вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Українські системи протиповітряної оборони збили 60% ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської військової обласної адміністрації Валентина Резніченка.

"Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області. Але 60% ракет були збиті нашою ППО", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялася, що російські окупанти обстріляли будівлю Луганського обласного Управління патрульної поліції у Лисичанську. Відомо про шістьох постраждалих.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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