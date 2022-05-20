Російські військові знову обстріляли село в Дніпропетровській області

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його даними, окупанти два рази відкривали вогонь.

"У Криворізькому знову тривожно. Окупанти двічі обстріляли велику Костромку. У кількох будинках вибиті шибки. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої ночі, 19 травня, окупанти п'ять разів обстріляли велику Костромку. Били з "Градів" і "Ураганів".

Додамо, 18 травня, в Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали по Дніпру ракетні удари.

Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга потрапила в об'єкт транспортної інфраструктури. Повідомлялося про трьох постраждалих.

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